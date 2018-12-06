Eşini öldüren polise hakimden fırça: Kahraman polis edasıyla sağa sola bakıp gülme!

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak T. ile İmren Kandemir'in annesi Nazire Kandemir, babası Süleyman Kandemir ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Burak T., öğrencilik yıllarında tanıştıkları İmren Kandemir'le geçen yılın Ağustos ayında evlendiklerini anlattı.

Kısa bir süre sonra boşandıkları eşiyle 6-7 ay sonra tekrar konuşmaya başladıklarını belirten Burak T., İmren Kandemir'in kendisi istemediği halde birkaç kez evine geldiğini iddia etti.

Sanık Burak T., olay günü de evine gelen İmren Kandemir'i gitmesi için ikna etmeye çalıştığını savunarak, eski eşinin evindeyken kendisini aldattığını ve eski sözlüsüyle konuşmaları olduğunu öne sürdü.

Bir süre kendisinde kalan İmren Kandemir'in valizini toplayarak çıktıktan bir süre sonra tekrar geri döndüğünü iddia eden Burak T., "Kapıyı açtım, İmren vardı, içeri girdi, ağlamaya başladı, 'gitmeyeceğim' dedi. İkna etmeye çalıştım gitmesi için gitti, sonra tekrar geldi. Vicdan azabı yaşamamak için içeri aldım ve yarın gideceğine dair söz vermesini istedim." dedi.

Olay günü üst kattan evine su damladığını iddia eden sanık Burak T., savunmasında şunları kaydetti:

"Bu durumla ilgili komşuya not yazdım ve telefon numaramı ekledim. Sonra eve girdiğimde İmren yatak odasında buz gibi duruyordu. Silahımı havluluğun üzerine bıraktım ve yatak odasına gidip İmren ile konuştum. 'Ne yapıyorsun sen?' dediğimde bana yemek hazırladığını söyledi, ben de ondan gitmesini istedim, eve annem gelecekti. İmren ve annemin arası iyi değildi. Sonra üst kattan tekrar su sesi geldiğini duyunca hızlıca yukarı üst katta yaşayan komşuya çıktım. Kapıyı açık bırakmıştım. Aşağıya evime indiğimde kapı kapalıydı. Kapıya vurdum 'İmren aç' dedim, cevap gelmedi, ben de çilingir çağırdım."

"BARUT İZİ KALP MASAJI YAPTIĞIM İÇİN BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde İmren'in yerde yattığını görmesi üzerine ambulans çağırdığını belirten Burak T., daha sonrasında polislerin gelerek kendisini gözaltına aldığını söyledi.

Sanık Burak T., kimseyi öldürmediğini, eski eşinin daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu savunarak, "İmren'in ellerinde barut izinin çıkmamasına şaşırdım. Elimde çıkan barut izi kalp masajı yaptığım için bulaşmış olabilir." dedi.

İmren Kandemir'in annesi Nazire Kandemir, sanığın "aldatma" iddialarını kabul etmediklerini belirterek, "Ben başka kızların ayakkabılarını kapısının önünde görüyordum. Bunun yüzünden düğün ertelendi. Daha fazla konuşamayacağım. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Baba Süleyman Kandemir de sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KAHRAMAN POLİS EDASIYLA SAĞA SOLA BAKIP GÜLME"

Duruşmada Burak T.'nin üst kattaki komşusu da tanık olarak dinlendi. Tanığın konuşması sırasında sanığın gülmesine tepki gösteren mahkeme başkanı, "Kahraman polis edasıyla sağa sola bakıp gülme." dedi. Bunun üzerine sanık Burak T. de, "Ben 8 aydır suçsuz yere tutukluyum hakim bey, müebbetle yargılanıyorum. Benim bir suçum yok." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki bir evde 10 Nisan 2018'de İmren Kandemir'in silahla hayatını kaybettiği, İmren Kandemir ve şüpheli Burak T.'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları ifade edilen iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile şüphelinin aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce şüphelinin evinde görüştükleri anlatılıyor.

Taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T'nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini ve bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" kaydediliyor. Şüpheli Burak T'nin daha sonra kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığına işaret edilen iddianamede, şüphelinin olay günü 18.39'da çilingiri aradığı, bu duruma göre olay saatinin 17.36 ile 18.39 arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade ediliyor.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarından gelen raporda, şüpheli Burak T'nin el svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığına vurgu yapılarak, maktul İmren Kandemir'de ise atış artıklarına rastlanılmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Burak T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.