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Bakan Ersoy: Uçağa binmek istemeyen arkadan el sallar

Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'yla ilgili özel sektörle gerekli görüşmelerimizi yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Yeni yıldan itibaren özel sektörle birlikte ortak kararlar alarak rakip gördüğümüz ülkelerin çok daha üzerinde bir performansla turizmimizi geliştirmeye devam edeceğiz
06 Aralık 2018 12:57
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Bakan Ersoy: Uçağa binmek istemeyen arkadan el sallar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Fonu'yla ilgili özel sektörle gerekli görüşmelerimizi yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Yeni yıldan itibaren özel sektörle birlikte ortak kararlar alarak rakip gördüğümüz ülkelerin çok daha üzerinde bir performansla turizmimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Fuar İzmir'de düzenlenen 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi açılışına katılan Ersoy, 2016'da yaşanan olumsuzluklardan sonra 2017'de Türkiye turizminde başlayan düzelmenin bu yıl da devam ettiğini belirtti. Ersoy, yıl sonu itibariyle yabancı turist olarak 40 milyon hedefinin yakalanacağını söyledi.

- "Bir üst lige çıkma zamanı"

Türkiye'nin artık sayı olarak istenilen yerlere geldiğini aktaran Ersoy, "Bundan sonra önceliğimiz sayıdan çok niteliği artırmak olmalı. Nitelikli turisti hedeflemeliyiz. Açıkçası şimdi öz güvenli olma zamanı, bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, kendilerini hazır hissetmelerine rağmen küçük bir kesimin 'devlet teşvikleriyle, devlet katkılarıyla devam edelim, küçük olsun benim olsun' düşüncesinde hareket etmek istediğine dikkati çekti. Ersoy, şöyle devam etti:

"Artık bu devir Türkiye'de kapandı. Türkiye bundan sora küçük hesapların peşinde değil, büyük hedeflerin peşinde. Hedeflerimizi büyük koyacağız, buna ulaşmak için gerekli altyapıya sahibiz. Öz güven derken, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da hizmete girdi. Avrupa ile kıyaslandığında, Avrupa'nın ekonomi olarak, turizm potansiyeli olarak en büyük ülkesi, 7 yıldır İstanbul Havalimanı ile kıyaslanamayacak küçük bir havalimanının açılışını geciktiriyor. Türkiye olarak 3,5 yılda dünyanın en büyük havalimanını hizmete almaya başardık. Turizm açısından en önemli araçlardan biri olan ulaşımla ilgili elimizde THY gibi bir silah var. THY önümüzdeki yıllardan sonra her yıl filosuna 50 uçak katacak. Siparişleri verildi. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şu anda. Bir kaç yıl içinde Avrupa'nın 1 numaralı havayolu haline gelecek."

- "Zihinler değişmeli"

Bakan Ersoy, altyapı ve ulaşım gibi sorunları çözdükten sonra artık otelciler ve diğer paydaşların gerekli öz güveni bulması ve hızlı yol alması gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuçlar beklemenin doğru olmayacağını ifade etti.

Gelecek yıldan itibaren yeni adımlar atılması gerektiğini kaydeden Ersoy, "İlk başlamamız gereken yer de zihniyetin değişmesi. Yatırımcıları, patronları kastediyorum, otele ilk geldiklerinde genel müdüre sordukları ilk soru, 'Bugün doluluğumuz yüzde kaç?' oluyor. En büyük hatayı burada yapıyorsunuz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız ilk soru, 'Gecelik kişi başı gelir ne oldu?' olsun. Kişi başı geliri artırmazsak kaliteden, standarttan taviz vermeye devam ederiz. Bunu desteklemek için en önemli şey tanıtım. Tanıtımla, turizm geliştirmeyle ilgili yeni adım atıyoruz, turizm geliştirme fonu ile ilgili çalışmalar var." diye konuştu.

Bakan Ersoy, tanıtım yapmadan turizmde bir yere gelinemeyeceğinin altını çizerek, "Artık kendimizi başkasının küfesinde taşıtma alışkanlığından vazgeçmeli. Herkes taşın altına elini koymalı. Bunu devletten beklememek lazım." dedi.

- Turizm'de nitelik

Sayılardan çok nitelikli turiste konsantre olunmasını isteyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Nitelikli turiste, gelir odaklı gelirsiniz. Siz maliyet odaklı turizm yaparsanız yine sonuç alamazsınız. Fiyat artırmak söylendiği kadar kolay bir iş değil. Önce maliyetlerinizi yukarı çekeceksiniz, önce verecek sonra alacaksınız. Aksi taktirde karşılıksız fiyat artışına girmek mümkün değil. Biz gerekli altyapıyı, oluşumu yapıyoruz. Turizm Geliştirme Fonu'yla ilgili özel sektörle gerekli görüşmelerimizi yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Yeni yıldan itibaren özel sektörle birlikte ortak kararlar alarak rakip gördüğümüz ülkelerin çok daha üzerinde bir performansla turizmimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Turizmde geliri en yüksek 10 ülkeyi incelediğini anlatan Ersoy, buralarda değindiği oluşumların bulunduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Biz hava yolu altyapısını tamamladık, çok maliyetli bir iş. THY gibi global bir markayı yarattık. Şimdi devletle iç içe planlama ve koordinasyon yapacağımız tanıtım ağırlıklı bir fonu da oluşturarak son eksiğimizi tamamlayıp bu 'top 10' dediğimiz ilk 10 ülke arasında önce yerimizi alacağız, sonra en üst seviyelere doğru adım adım ilerleyeceğiz. Bence, turizm sektörünün yüzde 90'ında bu heyecan var. Türkiye uçar, taksiyle başladı kalkış için hızla piste doğru ilerliyor. Uçağa binmek isteyenler binecek. Arkadan bakıp el sallamak isteyenler de geçmişleriyle avunmaya devam edecek. Biz ileri görüşlü, ilerlemek isteyen Türkiye turizmcileri olarak, Türkiye olarak hızla ileri gideceğiz."

Bakan Ersoy kurdele kesiminin ardından fuar alanındaki standları gezdi, katılımcılarla görüştü yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çekti.

Kazakistan standına da uğrayan Ersoy buranın da açılış kurdelesini kesti. Ersoy, daha sonra partner ülke Makedonya standını ziyaret etti. THY standı ile Bakanlığına ait standı gezen Ersoy burada İzmir Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Anadolu Destanı" isimli kıyafet defilesini ve zeybek gösterisini izledi.
Anadolu Ajansı
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