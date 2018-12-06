'Erzincan'da ele geçirilen eroinde tarihi rekor'

Erzincan'da polis uygulama noktasında durdurulan tırda ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinin, "Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olduğu bildirildi.

AA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele birimlerince, bu yılbaşından itibaren 133 bin 747 operasyon gerçekleştirildi.

Bu yılın 11 ayında 17 ton 300 kilogram eroin ele geçirildi

Güvenlik güçlerince geçen yıl ele geçirilen eroin miktarı 13 ton 453 kilogram 349 gram oldu. Bu yılın 11 ayındaki operasyonlarda ise Erzincan'daki son yakalamayla toplam 17 ton 300 kilogram eroin ele geçirildi.

Söz konusu miktarın 15 tondan fazlası emniyet narkotik birimlerince yakalandı.

"Tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarı"

Erzincan'da polis uygulama noktasında durdurulan tırda ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinin "Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından itibaren yaptıkları çalışmalarda 64 ton 451 kilogram 787 gram esrar, 10 ton 414 kilogram 27 gram skunk, 1 ton 247 kilogram 18 gram kokain, 718 kilogram 850 gram sentetik kannabinoid, 440 kilogram 645 gram metamfetamin ile 21 milyon 613 bin 204 captagon, 7 milyon 895 bin 447 ecstasy ve 1 milyon 461 bin 890 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda (2018'de) gözaltına alınan 188 bin 707 şüpheliden hakim karşısına çıkartılan 21 bin 276'sı tutuklandı. Operasyonların 123 bin 8'i Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince düzenlendi, bu operasyonlarda 173 bin 380 şüpheli yakalandı.

Bol mamayla ödüllendirildi

Yakalanan eroin polis ekiplerinin dikkati ve narkotik dedektör köpeği Belçika kurdu cinsi

Öte yandan, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırın çekicisinde yapılan aramada dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan 1 ton 271 kilogram eroini, "ODİN" isimli narkotik dedektör köpeği buldu.

Uyuşturucuyu gelişmiş koku alma duyusuyla tespit eden ODİN, operasyon sonrası Narkotik Daire Başkanlığınca "bol mama" ile ödüllendirildi.

Bu arada, güvenlik birimlerinin en son yüklü miktarda eroinin ele geçirdiği operasyon, geçen yıl uluslararası sularda gerçekleştirilmişti.

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen "Commander Tide" adlı gemi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından Süveyş Kanalı açıklarından itibaren takibe alınmış, gemi ile yakalanan 9 kişilik mürettebatı, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmişti.

Gemideki detaylı incelemede özel bölmelere saklanan 40 çuvalda yirmi beşerli paketler halinde 1 ton 71 kilogram eroine el konulmuştu.