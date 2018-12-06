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Yağışlarla temizlenen Bafa Gölü nefes almaya başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, son zamanlarda kirlilikle gündeme gelen Bafa Gölü'nde, kasım ayındaki yağmurlarla gözle görülür temizlenme oldu, balık çeşitliliğinde artış yaşandı
06 Aralık 2018 13:18
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Yağışlarla temizlenen Bafa Gölü nefes almaya başladı

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Muğla'nın Milas ilçesindeki Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Muğla ve Aydın sınırları içinde yer alan, Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa Gölü, nesli tehlike altındaki birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Milas ilçesinde, Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve Gölyaka yerleşim yeri kıyılarında yaz aylarında kirlilik nedeniyle oluşan su yosunu ve balçık, bölgede son günlerde yaşanan etkili yağışlarla temizlendi, su kalitesi arttı.

Bafa Gölü'nde, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken dönemde artış gösteren su yosunu ve kıyalarda görülen köpürme nedeniyle çevreye yayılan ağır koku ve belli kısımlardaki beyaz renk tabakası da yok oldu.

Çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafa Gölü'nde yaz aylarında yaşanan çevre kirliliğinin son günlerde artış gösteren yağışlarla ortadan kalktığını söyledi.

Özellikle son yağışlarla gölün kirlilik seviyesinin kabul edilebilir ölçülere gerilediğini belirten Arslan, "Bafa Gölü, çevresindeki tarihi kalıntılarla bizim için son derece çok önemli bir bölge. Bölgenin tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli önem taşıyor." dedi.

Bölgeyi her anlamda güzelleştiren Bafa Gölü'nün, ekonomik anlamda da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Arslan, şöyle devam etti:

"Bölge, 1989 yılında doğal sit alanı, 1994 yılında da tabiat koruma alanı olarak ilan edildi. Göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor."

"Yağışlar gölün kendi doğal kimliğine kavuşmasını sağladı"

Bafa Gölü'nün bazı dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle kirlilik ile gündeme geldiğini hatırlatan Arslan, şunları söyledi:

"Menderes Nehri'nin havzası boyunca kaynaklanan kirliliğin buraya taşınması, bölgede yapılan faaliyetler neticesinde zaman zaman bu kirliliğe sebep oluyor. Ancak son yıllarda DSİ'nin bu bölgede yaptığı çalışmalar, Menderes Nehri'nden buraya daha fazla su akıtılması ile son günlerde yaşanan aşırı yağışlar, gölün kendi doğal kimliğine kavuşmasını sağladı. Bafa Gölü normal haline dönmüş durumda. Bu bizim için son derece sevindirici. Bafa Gölü bizim vazgeçilmez bir değerimiz."

"Göldeki kirlilik ve koku kalmadı"

Bafa Gölü'nün köyleri için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kapıkırı Mahallesi muhtarı Necmettin Mekeci ise gölün kıyısındaki kirliliğin ve bunun neden olduğu kokunun ortadan kalktığını, bu nedenle bölgeye gelen turist sayısında da artış yaşandığını söyledi.

Kirliliğin ortadan kalkmasıyla balık çeşitliliğinde de artış yaşandığını vurgulayan Mekeci, "Yağışlarla gölün temizlenmesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levrek çoğaldı. Balıkçılarımız da avcılık faaliyetlerine başladı." dedi.

"Göldeki su şimdi cam gibi"

Bafa Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Turgut Yıldırım ise yaz aylarında yaşanan kirliliğin yağışlarla ortadan kalktığını, gölün nefes almasıyla balık çeşidinin de arttığını kaydetti.

Yaz aylarında yaşanan kirlilik nedeniyle balık avlayamadıklarını anlatan Yıldırım, "Göldeki su şimdi cam gibi. Balık çok, kuş çeşidi çok, şu an her şey var. Son yağışlar gölün temizlenmesine çok büyük katkı sağladı. Göl temizlendi ve su yükseldi. Şu an hiç kirlilik yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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