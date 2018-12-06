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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Bursa'daki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO'da sefer iptallerine neden oldu. Toplamda 19 sefer iptal edildi
Bursa'da etkisini artıran yağış, sis ve rüzgar deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi.
Bursa'da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan
sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.
İPTAL OLAN SEFERLER
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi. İDO'da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.
Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.
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