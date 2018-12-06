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6 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
6 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 6 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı Elebaşı Gülen'in videosunu izleyen doktor ve akademisyenlere hapis Karaman'daki mahrem yapı operasyonunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı FETÖ'nün hücre evinde saklanan 37 kişiden 10'u tutuklandı FETÖ sanığına 7 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ firarisi huzur uygulamasında yakalandı FETÖ üyeliğinden aranan karı koca yakalandı İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ceza yağdı Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti FETÖ yargılamasında Savcının 'şikayetçi dinlensin' talebi, mahkemece reddedildi
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