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Cıbıltepe hafta sonu kayak sezonuna 'merhaba' diyecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayak sezonu açılacak
06 Aralık 2018 13:27
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Cıbıltepe hafta sonu kayak sezonuna 'merhaba' diyecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak sezonunun açılacağı bildirildi.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olan Cıbıltepe'de son yağan kar sayesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede son yağan kar ile pistlerde kayak için yeterli kar oluştuğunu söyledi.

Sönmez, bu nedenle kayak sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda pistlerimiz ile mekanik tesislerimiz hazır, bizler de oteller olarak hazırız. Hafta sonu kayağa merhaba diyeceğiz. Kayak sezonunu daha önce açabilirdik ama biz istiyoruz ki misafirlerimiz doya doya bu karın tadını çıkarsın. Bu nedenle yeterli kar yağmasını bekledik. Hafta sonu Sarıkamış severleri, kayak tutkunlarını bekliyoruz, hep birlikte sezona merhaba diyeceğiz."

Sönmez, yeni sezon için otellerdeki rezervasyonlarda da yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Cıbıltepe'de toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.
Anadolu Ajansı
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