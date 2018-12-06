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'Polis-savcı' taktiğiyle Almanları da dolandırmışlar

Türkiye'de son yıllarda sıkça görülen telefonla dolandırıcılık olaylarında bu kez Almanya vatandaşlarının da mağdur olduğu ortaya çıktı
06 Aralık 2018 13:46
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'Polis-savcı' taktiğiyle Almanları da dolandırmışlar

Antalya'da "çağrı merkezi" görünümü verdikleri iş yerinden, özel bir program aracılığıyla internetten aradıkları Almanları dolandırdıkları iddia edilen ikisi Almanya uyruklu 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kişisel verilerini, tespit edilemeyen bir yöntemle ele geçirdikleri Almanları, irtibata geçerek dolandırdıkları iddia edilen tutuklu Alman sanıklar E.D. ve F.K ile Türk sanıklar H.M. ve S.G. hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme" ve "üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte dolandırıcılık" suçlarından 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Almanya vatandaşı müştekiler Sandra H. ve Albert L'yi dolandırmak maksadıyla bir araya gelen sanıkların, F.K. ve H.M'nin koordinesinde, bir iş yerini kiraladıkları ve "çağrı merkezi" görünümü vererek, faaliyete başladıkları belirtildi.

Sanıkların, müştekilerin açık kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerini, tespit edilemeyen bir yöntemle hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğine işaret edilen iddianamede, internet üzerinden bazı haberleşme programları kullanılarak mağdurlarla irtibat kurulduğu kaydedildi.

Sanıklar kendilerini Alman ismiyle tanıtmış

Almanya'da uzun süre yaşadıkları için iyi Almanca bilen F.K, E.D. ve H.M'nin, söz konusu bilgisayar programı üzerinden müştekileri arayarak, kendilerini takma Alman isimleriyle tanıttıkları da aktarıldı.

İddianamede, Almanya vatandaşlarını arayarak, kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlisiymiş gibi tanıttıkları belirtilen sanıkların, adlarının bazı suçlara karıştığına ikna ettikleri müştekilerden, hesaplarına bloke konulacağı ve yargılanacakları bahanesiyle para istedikleri öne sürüldü.

42 bin avro aldılar 11 bin avro daha istediler

Davanın iddianamesinde, Sandra H. ve Albert L'nin, toplamda yaklaşık 42 bin avro yolladığı ve paranın sanıklarca çekildiği belirtildi.

İddianamede, sanıkların yeniden arayarak 11 bin avro daha istedikleri Albert L'nin, Alman polisine başvurduğu anlatıldı. Başvuru üzerine sanıklardan S.G'nin banka şubesinden parayı çekerken gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Zarf içindeki paraların, müştekiye teslim edilmek üzere Alman kolluk makamlarına tutanak karşılığında teslim edildiği ifade edildi.

İddianamede, sanıkların, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte dolandırıcılık" suçlarından, 13'er yıldan 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Anadolu Ajansı
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