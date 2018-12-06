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Bakırköy sahil yolunda kaza: TIR üst geçide takıldı
Bakırköy sahil yolunda TIR üst geçide takıldı. Kaza nedeniyle dorse devrilirken trafik tek şeritten sağlanıyor
İstanbul Florya'da saat 12.15'te üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi.
Şeridin boş olması büyük bir kazanın önüne geçti.
Olay nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken dorsenin kaldırılması için çalışmalar sürüyor
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