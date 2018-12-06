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Ticari araç, yunus ekibine böyle çarptı
İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari aracın dikkatsizce kavşaktan dönüş yaptığı ve yunus polislerinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, motosikletle seyir halinde ilerleyen görevli yunus polislerin kullandığı motosikletin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki polis yaralanmıştı.
Şehitler Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, İbrahim K. yönetimindeki 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlerken kavşaktan dikkatsizce dönüş yapmak istiyor.
Bu sırada seyir halinde olan motosiklet üzerindeki yunus polisler, sert bir şekilde araçla çarpışıyor. Kaza sonrasında iki polis memuru çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanıyor.
Bu anlar ise anbean kameraya yansıyor.
Vücudunda kırıklar oluşan polisler, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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