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Köyün içme suyuna mazot ve motor yağı karıştırdılar
TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yayladan gelen su borularını kırıp, içine mazot ve kullanılmış motor yağı olduğu değerlendirilen madde karıştırdığı ortaya çıktı
Olay, Pazartesi günü ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 850 nüfuslu Koçak köyünde meydana geldi. Yaz aylarında içme suyunun yetersiz kalması nedeni ile Ağustos ayı içinde 21 kilometre uzaklıktaki Boğalı Yaylası'ndan borularla takviye su getirildi. Yayladan depoya gelen suyun taşındığı borular bilinmeyen bir sebeple, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Ardından suya mazot ve kullanılmış motor yağı olduğu değerlendirilen madde karıştırıldı.
Deliller toplandı. Delillerle sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak ulaşıldıktan
sonra kesin bir neticeye varmış olacağız'' dedi.
Çünkü hiçbir şey kanıtlanmadığı sürece herkes suçsuzdur. Delillere ulaşmadan
suç isnat etmek hakkaniyete uygun değildir. Bu araştırmalarımız devam ediyor.
Yapanlar öyle bir şey yapmışlar ki bir kişi iki kişi değil adeta toplu katliam
gibi. Köyümüzde şu anda 1000- 1200 kişi yaşamakta. Ayrıca 4 köyden de taşımalı
eğitimle gelen öğrencilerimiz var. Pansiyonumuz var. Burada kalan öğrenciler
var'' diye konuştu.
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