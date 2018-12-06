|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ve bin metre üzeri rakımda karla karışık yağmur ile kar beklendiği bildirildi
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, cumartesi sabah saatlerine kadar Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağışların gece saatlerinden sonra bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği vurgulanarak, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Bu haber 407 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI