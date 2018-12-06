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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ve bin metre üzeri rakımda karla karışık yağmur ile kar beklendiği bildirildi
06 Aralık 2018 14:25
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, cumartesi sabah saatlerine kadar Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların gece saatlerinden sonra bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği vurgulanarak, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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