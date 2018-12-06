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Hücre evinde talimat bekleyen terörist yakalandı
Gaziantep'te gözaltına alınan PKK/YPG/YPS üyesi teröristin örgütten gelecek talimatı beklediğini itiraf ettiği öğrenildi
Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan terör örgütü PKK/YPG/YPS üyesi terörist, Gaziantep'te hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce aranan terör örgütü PKK/YPG/YPS üyesi A.H.Ç'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Terör ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları teröristi, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde bulunan hücre evine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen teröristin ifadesinde, hücre evinde örgütten gelecek talimatı beklediği sırada yakalandığını itiraf ettiği belirtildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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