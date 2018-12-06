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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adın geçen Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye hayır dediği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı
06 Aralık 2018 14:47
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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye 'hayır' dediği iddialarına yanıt geldi.

Bilgi kirliliği yaratıldığını vurgulayan Yavaş "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası" açıklamasında bulundu.



Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener'le görüşmesinde, İYİ Parti'nin Ankara adayı olma teklifine 'hayır' dediği öne sürüldü. Söz konusu iddiayı, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında kulis bilgisi olarak aktardı ve Akşener'le Yavaş'ın iki gün önce görüştüklerini söyledi.

Ancak bu iddiaya Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi.

Yavaş, Twitter hesabında şu açıklamada bulundu: "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası.. Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak !"
CNN Türk
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