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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adın geçen Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye hayır dediği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye 'hayır' dediği iddialarına yanıt geldi.
Bilgi kirliliği yaratıldığını vurgulayan Yavaş "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası" açıklamasında bulundu.
Ancak bu iddiaya Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi.
Yavaş, Twitter hesabında şu açıklamada bulundu: "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası.. Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak !"
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