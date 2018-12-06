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3 bin komiser Yardımcısı adayı nereye başvuracak, açıklandı!
Polis Akademisi, 4. Dönem PAEM intibak eğitim yerleştirme sonuçların açıkladı
2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Asil olarak kazanan adayların 10/12/2018 Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arası intibak eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı ve Çamlıca yerleşkelerinde aşağıda belirtilen sıralamalar dikkate alınarak belirlenen yerleşkede evrak ve eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir. Yedek olarak kazanan adaylar için web sitemizden ayrıca duyuru yapılacak olup, duyurulara duyarlı olmaları gerekmektedir.
1.ASİL İLE 1000. ASİL (1000. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN ERKEK ÖĞRENCİ
ADAYI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE ÇAMLICA YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.
1001. ASİL İLE 2700. ASİL (2700. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN ERKEK ÖĞRENCİ
ADAYLARI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.
EĞİTİM MERKEZİMİZDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER
1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan akıllı cep telefonu, bilgisayar,tablet,fotoğraf
makinesi,harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve
görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde
getirilmesi gerekmektedir
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