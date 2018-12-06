3 bin komiser Yardımcısı adayı nereye başvuracak, açıklandı!

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Asil olarak kazanan adayların 10/12/2018 Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arası intibak eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı ve Çamlıca yerleşkelerinde aşağıda belirtilen sıralamalar dikkate alınarak belirlenen yerleşkede evrak ve eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir. Yedek olarak kazanan adaylar için web sitemizden ayrıca duyuru yapılacak olup, duyurulara duyarlı olmaları gerekmektedir.

1.ASİL İLE 1000. ASİL (1000. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN ERKEK ÖĞRENCİ ADAYI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE ÇAMLICA YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.

1.ASİL İLE 100. ASİL (100. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE ÇAMLICA YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.

(ADRES: ÇAMLICA MAHALLESİ 131. SOKAK YENİMAHALLE /ANKARA)



1001. ASİL İLE 2700. ASİL (2700. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN ERKEK ÖĞRENCİ ADAYLARI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.

101. ASİL İLE 300. ASİL (300. ASİL ADAY DAHİL) OLARAK KAZANAN KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE HAZIR BULUNACAKTIR.

(ADRES: EYMİR MAHALLESİ 49. SOKAK GÖLBAŞI /ANKARA)





1. 10 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)

2. 2 Adet Noterden tasdikli Lisans Diploması Fotokopisi ve kazandı belgesi çıktısı

3. 2 Adet Lise Diploma Fotokopisi

4. 2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon

5. 2 Adet Mavi Gömlek

6. Düz desensiz tek renk lacivert kravat

7. Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

8. Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

9. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)

10. Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)

11. Yeteri kadar Siyah Çorap

12. Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

13. Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik

EĞİTİM MERKEZİMİZDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER

1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan akıllı cep telefonu, bilgisayar,tablet,fotoğraf makinesi,harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)

2. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

3. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

4. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme

5. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)

6. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)

7. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir

E- Devlet üzerinden istenilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.

Not: İntibak Eğitiminde ve Sağlık Kurulu Raporu İşlemlerinde Lacivert Pantolon, mavi gömlek, kravat ve siyah ayakkabı giyilecektir.

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