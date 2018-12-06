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CHP, 212 belediye başkan adayını açıkladı. Tam liste
CHP PM, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi
CHP'de bugün MYK ve ardından Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda bazı adayların isimleri netleşti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'da eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alındı.
MYK durumunu görüştüğü adayları, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sundu.
Toplantıda 300'e yakın adayın ismi netleşti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un 16.30'da isimleri açıklaması bekleniyor.
Toplantılarda adaylık için şu isimlerin belli olduğu öğrenildi:
Aydın: Özlem Çerçioğlu (Mevcut)
CHP; 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.
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