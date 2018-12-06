1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EDS'den ilk cezalar yazılmaya başladı

Son dönemlerde trafik terörüyle mücadelede teknolojik gelişmeleri daha sık kullanan İçişleri Bakanlığı, drone uygulamasının ardından EDS üzerinden ceza kesmeye de başladı. Yeni dönemde daha sık kullanılacak sistem birden fazla kural ihlali için ayrı ayrı ceza kesilmesinin de önünü açtı. Eylül ayında alınan kararın ardından kesilen ilk cezalar sürücülere ulaştı. EDS'den kesilen cezalar sosyal medyada da sıkça tartışılıyor
06 Aralık 2018 16:20
Yazdır
EDS'den ilk cezalar yazılmaya başladı

Türkiye'de her geçen gün daha da artan trafiğe kayıtlı araç sayısı ve sürekli büyüyen şehirler, İçişleri Bakanlığı'nın denetim anlamında teknolojiyi daha sık ve etkin kullanmasını da beraberinde getirdi.

Son dönemlerde helikopter ve drone kullanılan denetim görüntülerini yeni dönemde EDS üzerinden yapılan denetlemeler izledi.

Aynı görüntüyle birden fazla ceza işlemi uygulanabiliyor


İstanbul'da hızlı bir şekilde başlatılan ve kısa zamanda çok sayıda ceza işlemi uygulayan sistem 455 kameraya izleniyor. Bu kameraların kimisi kırmızı ışıkları, kimisi emniyet şeridini, kimisi tramvay yolunu denetlerken, bazı kameralar da yaya yolundaki görüntüleri merkeze aktarıyor.
Kural ihlali yapan sürücüler bu kameralar tarafından ön cepheden görüntüleniyor.

Bu görüntüye göre aynı anda sürücüye hız ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi farklı ihlallerden ceza kesilebiliyor. Eğer sürücü hem emniyet kemerini takmamış hem de bu esnada cep telefonuyla konuşmuşsa, tek bir kare ile her iki konuda da ceza kesiliyor.

EDS üzerinden kesilen cezalara bir örnek.


e-Devlet'ten kontrol edilebiliyor


Uygulamanın hayata geçmesinin ardından kısa sürede binlerce sürücü farklı trafik cezalarıyla yüz yüze kaldı. Cezaların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri takılmaması nedeniyle olduğu öğrenilirken, ikinci sırada direksiyon başında cep telefonu ile konuşmanın geldiği kaydedildi.

Sürücüler kendilerine sürpriz olan bu cezaları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Trafik cezanızı sorgulamak için tıklayın

Sertaç Aksan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 29,240 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kazada yaralanan üniversiteli kız hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 20:05		 Askeri kamuflaj giyen kadın terörü protesto etti
06 Aralık 2018 19:51
Kazada ölen MHP'liler toprağa verildi
06 Aralık 2018 19:27		 Bakan Soylu devreye girdi... Hüzünlü bekleyiş sürüyor
06 Aralık 2018 19:21
Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı
06 Aralık 2018 18:28		 Yüksekova'da 3.7 büyüklüğünde deprem
06 Aralık 2018 18:18
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
06 Aralık 2018 17:32		 Beypazarı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
06 Aralık 2018 16:51
Devrilen vincin altında kalan 4 işçi yaralandı
06 Aralık 2018 16:46		 Tapularına kavuşmak için 41 yıl beklediler
06 Aralık 2018 16:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor
CHP, 212 belediye başkan adayını açıkladı. Tam liste
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
futbol 1
diş macununu altından sıkmak 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 3
günaydın sözlük 7
üçü bir yerde 1
uyku ilacı kullanmak 1
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
joffrey lauvergne 1
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam