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Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor

26 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan kararnameye göre 2020'nin başından itibaren bütün işlenmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalara kırmızı nokta konulacak. Böylelikle alışveriş esnasında paketlerdeki yazıları okuyamayanlar işareti görünce söz konusu gıdanın sağlığa zararlı olduğunu anlayacak
06 Aralık 2018 15:18
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Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen programda konuşan Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan trafik ışıkları sisteminin Türkiye'de hayata geçirileceğini ve sağlığa zararlı gıdaların paketlerine kırmızı nokta konulacağını söyledi.

Kararname 2017 yılında yayımlandı


Erk, "Her 100 gramlık paket önümüze konulduğunda bir çay kaşığı tam dolu olduğunda 6 gram dörtte biri bunu 1,5 gram yapıyor. Yani 100 gramda 1,5 gram tuz varsa kırmızı nokta alacak Türk Gıda Kodeksi'ne göre. 26 Ocak 2017 tarihinde yeni bir kararname çıktı.


Avrupa ülkelerinde trafik ışıkları şeklinde uygulanan sistemde katkı maddeleri farklı renklerle ifade ediliyor.


Kırmızı nokta 2020'de geliyor


Oradaki konuya göre 2020'nin başından itibaren bütün işlenmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalarda kırmızı nokta geliyor.

Malum, ne ilaç içeriklerini okuruz ne de bu paketler üzerindeki karga burga yazılmış paketleri pek okumayız. Ama görülebilecek şekilde kırmızı damgayı herkes görür. Şimdi kırmızı damgayı görünce markete giden anneleriniz başta olmak üzere kim alışveriş yapıyorsa bundan uzak duracak, 2020'nin başından itibaren" ifadelerini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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