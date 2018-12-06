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Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor
26 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan kararnameye göre 2020'nin başından itibaren bütün işlenmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalara kırmızı nokta konulacak. Böylelikle alışveriş esnasında paketlerdeki yazıları okuyamayanlar işareti görünce söz konusu gıdanın sağlığa zararlı olduğunu anlayacak
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen programda konuşan Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan trafik ışıkları sisteminin Türkiye'de hayata geçirileceğini ve sağlığa zararlı gıdaların paketlerine kırmızı nokta konulacağını söyledi.
Kararname 2017 yılında yayımlandı
Malum, ne ilaç içeriklerini okuruz ne de bu paketler üzerindeki karga burga yazılmış paketleri pek okumayız. Ama görülebilecek şekilde kırmızı damgayı herkes görür. Şimdi kırmızı damgayı görünce markete giden anneleriniz başta olmak üzere kim alışveriş yapıyorsa bundan uzak duracak, 2020'nin başından itibaren" ifadelerini kaydetti.
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