Vale rezaleti: Şehir turu attı şaka gibi cevap verdi

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir otelin valesine bıraktığı 250 bin TL'lik lüks aracının valenin ihmalkarlığı yüzünden çalındığını öğrenerek soluğu karakolda alan iş adamının durumu gözleri yeniden otoparklara çevirdi. Araç çaldırma, kazaya karışma derken bu sefer de özellikle belli bölgelerdeki otoparklarda sıklıkla yaşandığı öne sürülen bir olay gündeme geldi.

Otoparklara uzun süreli bırakılan araçların valeler tarafından park halinde tutulması gerekirken kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu suiistimalin lüks semtlerde hizmet veren otoparklarda ve özellikle lüks araçlar üzerinden yapıldığı iddia edildi.

Parka bıraktı, döndüğünde 15 km gezildiği ortaya çıktı

Bu tarz bir olayın son muhatabı ise İstanbul'da yaşayan Hüsna Ülker oldu. Ortaköy'de özel bir otoparka aracını bırakan Ülker gün sonunda park yerinden aracını almaya geldiğinde aracı ile 15 km yol yapıldığını fark edince çılgına döndü.

Radyo ve klima son seviye açık

Aracını parka verirken her zaman yaptığı gibi gösterge panelinin görüntüsünü çekerek aracı teslim ettiğini belirten Ülker, aracı teslim almaya gidip km ve benzin ekranına baktığında ise araç ile 15 km yolculuk yapıldığını gördü. Sadece araç ile gezilmediğini son ses müzik dinlendiğini, klimanın son seviyede açık olduğunu, radyodaki kayıtlı kanallardan koltuk ayarlarına kadar birçok ayarın da değiştirildiğini fark eden Ülker, aracından inerek durumu otopark görevlileri ile paylaştı.

Otopark görevlilerinin ısrarla durumu yalanlaması üzerine sözlü tartışmaya giren Ülker, netice alamayacağını anlayınca park alanından uzaklaşmak zorunda kaldı.

Parkta yer olmadığı için şehir turu atılmış

Bu durumun ilk defa başına gelmediğini Çengelköy'de bıraktığı otoparktan aracını aldığında da benzer bir tablo ile karşılaştığını belirten Ülker, söz konusu olayda ise durumu otopark görevlileri ile paylaştığında kendisine şaka gibi bir cevap verildiğini söyledi. Ülker, otopark görevlisinin park yerinin dolu olmasından kaynaklı valenin araca yer aramak için dakikalarca dolaştırıldığını itiraf ettiğini belirtti.



Aracınızı valeye verirken teslim mutlaka teslim kağıdı alınması gerekiyor.

Görevi kötüye kullanma: 1 yıldan başlar

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Avukat Sefa Karcioglu ise otoparklara bırakılan araçların vale hizmetine aykırı olarak kullanıldığının ispat edilmesi halinde, valenin Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.155/2) suçunu işlemiş olacağını belirtti.

Vale ya da otoparkçıya, aracı otoparka çekmesi ve istenildiğinde arabayı kapıda hazır etmesi için araba emanet edildiğini, işin temelinde hizmet nedeniyle güvene dayalı kurulmuş bir hizmet sözleşmesi olduğunu aktaran Avukat Karcioglu, "Yani temelinde güven olan bir sözleşme. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, meslek ve sanat, ticaret ilişkisinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma veya başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında güveni kötüye kullanma hallerinde güveni kötüye kullanma suçunun cezası, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasıdır." diye konuştu.

Km ve benzin göstergesinin fotoğrafını çekin

Uzmanlar ise aracını otoparka anahtarı ile bırakanlara muhakkak kilometre ve benzin göstergelerine dikkat ederek verileri ya not etmeleri ya da gösterge panelinin görüntüsünü telefonları ile çekmelerini öneriyor.

Mutlaka aracı verdiğinize dair teslim kağıdı alın

Bunun dışında valeye araç verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın hizmeti veren kurumun resmi olarak faaliyet yürütmesi gerektiği olduğuna dikkat çeken sigorta sektörü yetkilileri ise aracı teslim ederken muhakkak alan kişinin yaka kartının sorulması ve aracın verildiğine dair bir teslim kağıdı alınması yönünde uyarıda bulunuyor.



Geçtiğimiz yıl Antalya'da 5 yıldızlı lüks otelde valeye aracını bırakan Avukat Derya Dağ Güven ise valenin otoparkta yer olmadığı için aracını otelin dışında bir yere park etmesinden kaynaklı aracı yaşanan kazada hasar görmüştü. Kaza sonrası otel görevlilerinin ilk işi ise araç sahiplerine verdikleri fişi almaya çalışmak oldu.

Sigortasız kurumsal olmayan otoparklardan uzak durun!

Merdiven altı diye tabir edilen park yerlerine vatandaşların araçlarını teslim ederken iki kere düşünmesi gerektiğine de dikkat çeken sektör yetkilileri, çünkü bu tarz yerlerde aracın başına gelecek her hangi bir olumsuzlukta uzun bir sürecin araç sahiplerini beklediğini kurumsal otoparklar da ise sigortalı olunmasından kaynaklı kaza ve benzeri durumlarda sigortanın hasara karşı parayı otoparkın sigortasından karşılayabileceğini kaydediyor.

Çalınma halinde tutanak tutturun

Anahtarla çalınma durumunda araç sahiplerinin yapacağı tek şeyin en yakın kolluk kuvvetine başvurarak olayı tutanak altına aldırmak olmalı diyen yetkililer, aksi takdirde kaskodan para iadesi için çok meşakkatli bir sürecin araç sahiplerini bekleyeceğini de ifade ediyor.



Vale mağduriyetlerine bir örnek de İstanbul'da yaşandı. Topkapı'da bulunan lüks otelin valesine 250 bin TL'lik aracını teslim eden Mehmet Balcı, unuttuğu bir valizi almak için park alanına indiğinde otomobilinin çalındığını öğrendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Balcı ve otel görevlileri kayıtlardan valenin odasının kapısının açık bırakıldığını ve bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin aracın anahtarlarını alarak kaçtığını tespit etti. Olay sonrası otel yönetimi ise Mehmet Balcı'ya paranın tamamını ödemeyeceğini ve 100 bin TL verip üzerine vale personelinin açık senetlerini vererek aracının parasını çıkartmasını teklif etti.

Sigorta şirketi yüzde 80'ini karşılıyor

Kasko Genel Şartlarının A.4.11. maddesine göre aracın işletme faaliyetine uygun kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatılması halinde ödenecek hasar tutarının yüzde 80'inin sigortacı, yüzde 20'sinin ise sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla teminat kapsamına dahil edildiği belirtiliyor.

Kenan Biter