Vale rezaleti: Şehir turu attı şaka gibi cevap verdi

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir otelin valesine bıraktığı 250 bin TL'lik
lüks aracının valenin ihmalkarlığı yüzünden çalındığını öğrenerek soluğu karakolda
alan iş adamının durumu gözleri yeniden otoparklara çevirdi. Araç çaldırma,
kazaya karışma derken bu sefer de özellikle belli bölgelerdeki otoparklarda
sıklıkla yaşandığı öne sürülen bir olay gündeme geldi.
Otoparklara uzun süreli bırakılan araçların valeler tarafından park halinde
tutulması gerekirken kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu suiistimalin lüks
semtlerde hizmet veren otoparklarda ve özellikle lüks araçlar üzerinden yapıldığı
iddia edildi.
Parka bıraktı, döndüğünde 15 km gezildiği ortaya çıktı
Bu tarz bir olayın son muhatabı ise İstanbul'da yaşayan Hüsna Ülker oldu. Ortaköy'de
özel bir otoparka aracını bırakan Ülker gün sonunda park yerinden aracını almaya
geldiğinde aracı ile 15 km yol yapıldığını fark edince çılgına döndü.
Radyo ve klima son seviye açık
Aracını parka verirken her zaman yaptığı gibi gösterge panelinin görüntüsünü
çekerek aracı teslim ettiğini belirten Ülker, aracı teslim almaya gidip km ve
benzin ekranına baktığında ise araç ile 15 km yolculuk yapıldığını gördü. Sadece
araç ile gezilmediğini son ses müzik dinlendiğini, klimanın son seviyede açık
olduğunu, radyodaki kayıtlı kanallardan koltuk ayarlarına kadar birçok ayarın
da değiştirildiğini fark eden Ülker, aracından inerek durumu otopark görevlileri
ile paylaştı.
Otopark görevlilerinin ısrarla durumu yalanlaması üzerine sözlü tartışmaya
giren Ülker, netice alamayacağını anlayınca park alanından uzaklaşmak zorunda
kaldı.
Parkta yer olmadığı için şehir turu atılmış
Bu durumun ilk defa başına gelmediğini Çengelköy'de bıraktığı otoparktan aracını
aldığında da benzer bir tablo ile karşılaştığını belirten Ülker, söz konusu
olayda ise durumu otopark görevlileri ile paylaştığında kendisine şaka gibi
bir cevap verildiğini söyledi. Ülker, otopark görevlisinin park yerinin dolu
olmasından kaynaklı valenin araca yer aramak için dakikalarca dolaştırıldığını
itiraf ettiğini belirtti.
Aracınızı valeye verirken teslim mutlaka teslim kağıdı alınması gerekiyor.
Görevi kötüye kullanma: 1 yıldan başlar
Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Avukat Sefa Karcioglu ise otoparklara
bırakılan araçların vale hizmetine aykırı olarak kullanıldığının ispat edilmesi
halinde, valenin Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.155/2) suçunu
işlemiş olacağını belirtti.
Vale ya da otoparkçıya, aracı otoparka çekmesi ve istenildiğinde arabayı kapıda
hazır etmesi için araba emanet edildiğini, işin temelinde hizmet nedeniyle güvene
dayalı kurulmuş bir hizmet sözleşmesi olduğunu aktaran Avukat Karcioglu, "Yani
temelinde güven olan bir sözleşme. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,
zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye
kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana
gelir. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, meslek ve sanat, ticaret ilişkisinden
kaynaklanan güveni kötüye kullanma veya başkasının mallarını idare etmek yetkisinin
gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında güveni kötüye kullanma hallerinde
güveni kötüye kullanma suçunun cezası, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve üçbin
güne kadar adli para cezasıdır." diye konuştu.
Km ve benzin göstergesinin fotoğrafını çekin
Uzmanlar ise aracını otoparka anahtarı ile bırakanlara muhakkak kilometre ve
benzin göstergelerine dikkat ederek verileri ya not etmeleri ya da gösterge
panelinin görüntüsünü telefonları ile çekmelerini öneriyor.
Mutlaka aracı verdiğinize dair teslim kağıdı alın
Bunun dışında valeye araç verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın
hizmeti veren kurumun resmi olarak faaliyet yürütmesi gerektiği olduğuna dikkat
çeken sigorta sektörü yetkilileri ise aracı teslim ederken muhakkak alan kişinin
yaka kartının sorulması ve aracın verildiğine dair bir teslim kağıdı alınması
yönünde uyarıda bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da 5 yıldızlı lüks otelde valeye aracını bırakan Avukat
Derya Dağ Güven ise valenin otoparkta yer olmadığı için aracını otelin dışında
bir yere park etmesinden kaynaklı aracı yaşanan kazada hasar görmüştü. Kaza
sonrası otel görevlilerinin ilk işi ise araç sahiplerine verdikleri fişi almaya
çalışmak oldu.
Sigortasız kurumsal olmayan otoparklardan uzak durun!
Merdiven altı diye tabir edilen park yerlerine vatandaşların araçlarını teslim
ederken iki kere düşünmesi gerektiğine de dikkat çeken sektör yetkilileri, çünkü
bu tarz yerlerde aracın başına gelecek her hangi bir olumsuzlukta uzun bir sürecin
araç sahiplerini beklediğini kurumsal otoparklar da ise sigortalı olunmasından
kaynaklı kaza ve benzeri durumlarda sigortanın hasara karşı parayı otoparkın
sigortasından karşılayabileceğini kaydediyor.
Çalınma halinde tutanak tutturun
Anahtarla çalınma durumunda araç sahiplerinin yapacağı tek şeyin en yakın kolluk
kuvvetine başvurarak olayı tutanak altına aldırmak olmalı diyen yetkililer,
aksi takdirde kaskodan para iadesi için çok meşakkatli bir sürecin araç sahiplerini
bekleyeceğini de ifade ediyor.
Vale mağduriyetlerine bir örnek de İstanbul'da yaşandı. Topkapı'da bulunan lüks
otelin valesine 250 bin TL'lik aracını teslim eden Mehmet Balcı, unuttuğu bir
valizi almak için park alanına indiğinde otomobilinin çalındığını öğrendi. Güvenlik
kameralarını inceleyen Balcı ve otel görevlileri kayıtlardan valenin odasının
kapısının açık bırakıldığını ve bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin aracın
anahtarlarını alarak kaçtığını tespit etti. Olay sonrası otel yönetimi ise Mehmet
Balcı'ya paranın tamamını ödemeyeceğini ve 100 bin TL verip üzerine vale personelinin
açık senetlerini vererek aracının parasını çıkartmasını teklif etti.
Sigorta şirketi yüzde 80'ini karşılıyor
Kasko Genel Şartlarının A.4.11. maddesine göre aracın işletme faaliyetine uygun
kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın
teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması
veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar
sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatılması halinde
ödenecek hasar tutarının yüzde 80'inin sigortacı, yüzde 20'sinin ise sigortalı
üzerinde kalmak kaydıyla teminat kapsamına dahil edildiği belirtiliyor.
Kenan Biter