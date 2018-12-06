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Her sabah 1 poğaça 2,5 kilo yağ demek
Bir tane poğaçanın 450 kalori olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yerine poğaça alanlara önerilerde bulundu. Çelakıl, "Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız" dedi
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yerine poğaça alanlara uyarılarda bulundu. Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, "Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte.
Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir
dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında
poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var.
Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Vücudumuzun bir tane poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor" dedi.
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