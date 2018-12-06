MEB: Öğrenci andı iddiası doğru değil

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bir gazete yer alan andımız ile ilgili haber için basın açıklamasında bulundu

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği



BASIN AÇIKLAMASI



Bugün bir gazetede yer alan "Andımız İçin Skandal Talimat" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bakanlığımızın, Andımız Davası ile ilgili olarak "Temyiz sürecini uzatmaya başladığı" ve İl Müdürlüklerine "Öğrenci Andı" konusunda genelge gönderdiği iddiası doğru değildir.

Bakanlığımız, Danıştay'a ilgili "ek beyanı" sunmuş olup, İl Müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge gönderilmemiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır.

Bu itibar ile haberde yer alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği