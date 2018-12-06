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Devrilen vincin altında kalan 4 işçi yaralandı
Sakarya'da malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Bu sırada fabrikada çalışan işçiler A.A, C.B, O.Ç. ve O.Y. vincin altında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Yaralı A.A. ve C.B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren O.Ç. ve O.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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