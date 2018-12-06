|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Beypazarı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
İlçeye bağlı Dağsalı Mahallesi ile Karaşar, Saray, Köseler, Dereli, Nallıkaşı ve Kirazyanı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Ahlatlık ve Kum Ocağı ile Karagöl bölgelerinde, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Ekiplerin olası kar yağışına karşı belirli noktalarda hazır bekletildiği görüldü.
Göletiyle ve bungalov evleriyle dikkati çeken Karagöl mesire alanı da kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Bu haber 3,501 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI