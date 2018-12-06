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CHP'den Almanya ziyareti açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu
06 Aralık 2018 16:56
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CHP'den Almanya ziyareti açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Türk-Alman Parlamenter Grubu'nda yer alan 6 parlamenter ile görüştüğünü belirterek, "Bu kişilerin Almanya'nın seçilmiş parlamenterleri olduğunun, onlarla ilgili herhangi bir şekilde bir ithamda bulunulmasını da açıkçası pek diplomatik nezakete sığdıramadığımızın özellikle altını çizmek isterim" dedi.

Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, yarın KKTC'ye günübirlik bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve muhalefet partilerinin temsilcileri ile görüşeceğini aktaran Çeviköz, "Ziyarette, Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri özellikle kendilerinden ve Kıbrıs'taki üst düzey şahsiyetlerden dinleme ve izleme imkanına kavuşacağız" ifadesini kullandı.

"CİDDİ BİR GERİLİM"

Doğu Akdeniz konusunun, çok ciddi gerilim potansiyeli taşıdığının altını çizen Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de bazı enerji alanındaki gelişmeler, maalesef Türkiye'yi devre dışı bırakan şekilde ilerlemektedir. Bunların hepsinin önemli olduğunu düşündüğümüz için Kıbrıs'ta gerek cumhurbaşkanı, gerek hükümet düzeyi muhataplarımızla Kıbrıs meselesinin önümüzdeki dönemde ne şekilde evrilebileceği ve ileriye dönük olarak görüşmelerin ne şekilde gelişebileceği ya da başlayıp başlayamayacağı konusunda bilgi alışverişinde bulunacağız."

"BÜYÜK BİR GIPTAYLA İZLENİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun, geçen hafta Almanya ve Avusturya'ya ziyarette bulunduğunu anımsatan Çeviköz, "Sayın Genel Başkanımızın bu ziyaretlerinin Türkiye'deki yansımalarından anladığım kadarıyla büyük bir gıpta ile izleniyor" diye konuştu.

Ziyaretlerin, esas içeriklerinden ziyade, doğru olmayan yansımalarla Türk basınında yer bulduğuna dikkati çeken Çeviköz, şöyle devam etti:

"Şunun özellikle altını çizmek isterim; Almanya'da ve Avusturya'da Sayın Genel Başkanımız önce CHP'nin kardeş partisi olan Alman ve Avusturya Sosyal Demokrat Partileri ile görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda hem Almanya'da hem de Avusturya'da parlamento ve dışişleri bakanlığı nezdinde temaslarda bulundu. Almanya'da, Türk-Alman Parlamenter Grubu ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede, Almanya'nın seçilmiş milletvekillerinden oluşan Sol Parti'den 3, Yeşiller Partisi'nden 1, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti'den birer olmak üzere 6 kişilik bir parlamenter grubu ile görüşmelerimiz oldu. Bu kişilerin Almanya'nın seçilmiş parlamenterleri olduğunun, onlarla ilgili herhangi bir şekilde bir ithamda bulunulmasını da açıkçası pek diplomatik nezakete sığdıramadığımızın altını çizmek isterim. Yurt dışına yaptığımız ziyaretlerde hem Türkiye'deki iç gelişmelerle ilgili düşüncelerimiz ve Avrupa'daki muhataplarımızın ilgisini çeken sorular bir şekilde gündeme geliyor hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın o ülkelerde karşılaştıkları sorunları ele alıyoruz."

Avusturya'da yaptıkları temaslarda, buradaki 30 bin gurbetçiyi ilgilendiren çifte vatandaşlık meselesini, dışişleri bakanlığında ve başka görüşmelerde gündeme getirdiklerini vurgulayan Çeviköz, iktidarın bu konuda yeterli ilgiyi göstermediğini iddia etti.

ABD'de, Kongreye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili bir rapor sunulduğunu aktaran Çeviköz, "Bu raporun, maalesef Türkiye'nin Rusya'da S-400'leri alması halinde F-35'lerle ilgili Türkiye-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkileyeceğine dair bazı bulgular içerdiği öğrenildi. Bu elbette fevkalade üzücü. Ama sadece F-35'lerle ilgili değil aynı zamanda Türkiye'nin ABD'den aldığı başka bir takım teçhizatın da bu alışverişten etkilenme ihtimalinin bu raporda dile getirildiğini tespit etmiş bulunuyoruz." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Çeviköz, son zamanlarda Rusya'dan, Suriye ile ilgili varılan mutabakatın istendiği şekilde yürümediğine dair bazı açıklamalar geldiğini hatırlattı.

Ünal Çeviköz, "Önümüzdeki dönemde Suriye'deki taahhütlerimizi yerine getirememiş olmamızdan dolayı Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir olumsuz etkilenmeden endişe duymaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine, KKTC'deki sel felaketine değinen Çeviköz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ülkeye geçmiş olsun dileklerini iletti. Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun, imkan oluşması durumunda sel bölgesinde incelemede bulunabileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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