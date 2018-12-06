|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor...Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti İşçilerden 'asgari ücret' eylemi
Bu haber 34,591 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI