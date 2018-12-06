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Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi
06 Aralık 2018 17:41
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Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti İşçilerden 'asgari ücret' eylemi
Memurlar.Net
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