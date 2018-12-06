Tarihi sarnıç kiraya verilecek

Mehmet Demirkaya'nın özel haberine göre, Ayasofya'nın 500 metre, Sultanahmet Camii'nin 330 metre kuzeybatısında, Çemberlitaş'ın ise 150 metre güneydoğusunda bulunan tarihi Şerefiye Sarnıcı için kiralık ilanı verildi. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından verilen ilanda "Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkiinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerinin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır" denildi. İhalenin 12 Aralık 2018 tarihinde yapılacağı belirtilen ilanda, tarihi mekan için aylık 7 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi. Kiralamanın 3 yıllık olacağı belirtilen ilanda, ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler içindeki bir madde dikkat çekici. O maddede şöyle deniyor:



"İhale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 10 yıl süre ile sarnıç işletmeciliği yaptığına ilişkin resmi kurumlardan alınmış belge (kira/işletme sözleşmesi, ruhsat, faaliyet belgesi vb)".



MASRAF 65 YILDA KARŞILANACAK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da katıldığı bir törenle geçtiğimiz nisan ayında ziyarete açılan Şerefiye Sarnıcı'nın restorasyon çalışmaları yaklaşık 8 yıl sürdü. Üzerinde bulunan eski Eminönü Belediyesi'ne ait binanın yıkılması çalışmalarına 2010 yılında başlandı. Proje ihalesinden sonra İBB, 2014 yılında "Şerefiye Sarnıcı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi ile Kitap Satış, Kafeterya İnşaatı" ihalesini yaptı. İhaleyi 5 milyon 988 bin TL'ye Sa-Fa Restorasyon San. İnş. Tic. Ltd. Şti + Demars İnş. Turizm Tic. Ltd. Şti. ortaklığı üstlendi.

Restorasyonuna 6 milyon TL'de fazla harcama yapılan Şerefiye Sarnıcı, aylık muhammen 7 bin 700 TL'den kiraya verilecek. İhalede meydana gelecek artış belli olmamakla birlikte, belirlenen muhammen bedel üzerinden kiralanacak olursa yapılan harcama yaklaşık 65 yılda karşılanacak.



SARNICIN TARİHİ

Şerefiye Sarnıcı'nın yapımına, Bizans İmparatoru 2. Theodosius emriyle 428'de başlandı ve 443 yılında tamamlandı. 45X25 metre ebatlarında olan tarihi su deposunda, yüksekliği 9 metre olan 32 tane mermer sütun bulunuyor. Yerebatan ve Binbirdirek sarnıçlarından daha eski olan Şerefiye Sarnıcı, Osmanlıdan önce Constantinus veya Theodosius Sarnıcı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise Şerefiye Sarnıcı olarak anılmaya başlandı.

Sarnıcın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950'li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi'nin eski binası bulunuyordu. İBB 2010 yılında Eminönü Belediyesi'nin eski binasını yıkarak Sarnıcın restorasyonunu gerçekleştirdi.