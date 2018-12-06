|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Otomobillerde Aralık ayına özel kampanyalar
Kasım ayında otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, daha fazla araç satmayan isteyen markalar da yılın son kampanyalarını duyurdu. Yıl sonuna kadar ellerindeki araçları bitirmeyi hedefleyen otomobil markaları, ÖTV indirimine ek olarak yüzde sıfır faiz gibi çeşitli finansman seçenekleri sunuyor
Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Yılın bitmesine iki ay kala gelen düzenlemenin zor günler yaşayan sektörde stokları eritmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanya haberleri geliyor. Ekim ayında pazarın yüzde 76.5 daralmasını ardından, şimdi sektörde olumlu bir hava hakim. Yetkililer, yıl sonunun 600 ile 650 bin adet arasında kapanabileceğini belirtiyor.
RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR
Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL'ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.
En fazla 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için ise Renault, maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı sunuyor.
Dacia, Aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz bulunuyor. 50 bin TL'ye kadar kredi kullanacak tüketicilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde de maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı yer alıyor.
50 BİN LİRA İNDİRİM YAPTI
Temsa Motorlu Araçlar, yıl sonuna özel yeni kampanyasıyla Mitsubishi Motors'un coupe SUV otomobili Eclipse Cross'u satın alacaklara 50 bin TL'ye varan indirim ve markanın pick-up'ı L200 alacaklara ise yüzde 1 KDV'ye ek 10 bin TL'ye varan indirim sunuyor.
Citroen'de, Aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz seçeneği sunan markalar arasında bulunuyor. Markanın C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz sunuluyor. C4 Picasso modellerinde de 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var.
Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı ÖTV indirimiyle 119 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı ÖTV indirimiyle 157 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin TL'den başlıyor.
Jumpy Panelvan'ın fiyatı KDV indirimiyle 106 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 15 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı ise ÖTV indirimiyle 140 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 134 bin 390 TL oluyor. Jumpy Space Tourer'ın fiyatı da ÖTV indirimiyle 148 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 142 bin 68 TL'ye düşüyor. Jumper Panelvan'ın fiyatı KDV indirimiyle 107 bin TL'den başlarken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 977 TL'den başlıyor.
Bu haber 10,337 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI