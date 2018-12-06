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TBMM Başkanı Yıldırım: FETÖ'cüler Közkaman gibidir

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Kırgızistan ilişkilerini gölgelemeye çalışan FETÖ'cüleri, Manas Destanı'nda milletine ihanet eden Közkaman karakterine benzetti
06 Aralık 2018 17:59
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TBMM Başkanı Yıldırım: FETÖ'cüler Közkaman gibidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da, mevkidaşı Dastanbek Cumabekov ile baş başa görüştükten sonra parlamentoda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında son dönemde yoğun görüşme trafiği yaşandığını belirten Yıldırım, bu ziyaretin amacının hükümetler arasındaki güçlü ilişkiyi parlamentolar arasında da taşımak olduğunu söyledi.

Yıldırım, yeni dönemde Kırgızistan ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerine vurgu yaparak, kalkınmaya devam eden Kırgızistan'a Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi'nde (TÜRKPA) dönem başkanlığını başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, KKTC'nin TÜRKPA'ya gözlemci üye olmasında verdikleri destek nedeniyle Cumabekov'a teşekkür etti.

Yıldırım, iki ülke arasında "sorun yaratan" tek bir konu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri gölgeleyen bir meselimiz var, o da Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ yapılanmasıdır. Cengiz Aytmatov'un dilinden ifade edeceğim; 'O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır.' Bu karakter ilk kez Manas Destanı'nda Közkaman olarak karşımıza çıkıyor.

Közkaman ile Mankurt'u karıştırmamak lazım. Közkaman her şeyi bilerek yapan bir hain, Mankurt ise aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. Bu FETÖ'cüler Közkaman gibidir. Cengiz Aytmatov bunları çok iyi bilmiş ve bize öğüt bırakmış."

Bir yılda dört görüşme

Kırgız Meclis Başkanı Cumabekov da 2018'in Türkiye-Kırgızistan ilişkileri noktasında son derece verimli geçtiğini ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının bir yılda dört kez görüştüğünü hatırlattı.

Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve beraberindeki heyetle, Kırgız Parlamentosu'nun Genel Kurul çalışmalarını izledi.
Anadolu Ajansı
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