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Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında karar açıklandı

Gezi Parkı olaylarının birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklara 10 aydan 5 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi
06 Aralık 2018 18:15
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Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında karar açıklandı

Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.


İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, sanık ve avukatlarının son sözleri soruldu. Sanık ve avukatları, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Dosyayı kararı bağlayan mahkeme, sanıklar Ali Tan Kutluay, Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'e 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan ayrı ayrı 10 ay hapis cezası verildi.


Mahkeme, sanıklar Tolga Tezmen, Kemal Ural ve Fatma Özdoğan hakkında da, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması kararlaştırdı.

'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ayrıca sanıklar Ali Tan Kutluay, Kemal Ural ve Tolga Tezmen'e ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, sanık Tolga Tezmen'e 'Kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'POLİSİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERME'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2013 yılı mayıs ve haziran ayları içerisinde Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelen olayların birinci yıl dönümü olması sebebiyle 31 Mayıs 2014 tarihinde Taksim ve meydanında protestoların yapıldığı belirtildi.


İddianamede, bu eylemlere müdahale edilmek üzere emniyet güçlerince bir kısım güvenlik tedbirlerinin alındığı, toplanan gruba yasal uyarılarda bulunulduğu ancak şüphelilerin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine polislerce müdahalede bulunularak şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.
Şüpheli Tolga Tezmen'in emniyet güçlerine sapanla bilye attığı, bu sırada şikayetçi polis memuruna direndiği, polisin yaralanmasına sebep olduğu belirtilen iddianamede, 5 şüpheli hakkında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından, şüpheli Tolga Tezmen hakkında aynı suçlar ve 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.
DHA
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