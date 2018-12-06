|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında karar açıklandı
Gezi Parkı olaylarının birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklara 10 aydan 5 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi
Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ayrıca sanıklar Ali Tan Kutluay, Kemal Ural ve Tolga Tezmen'e ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, sanık Tolga Tezmen'e 'Kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
'POLİSİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERME'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2013 yılı mayıs ve haziran ayları içerisinde Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelen olayların birinci yıl dönümü olması sebebiyle 31 Mayıs 2014 tarihinde Taksim ve meydanında protestoların yapıldığı belirtildi.
Bu haber 933 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI