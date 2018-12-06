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Yüksekova'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.
Saat 17.31'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü.
Yüksekova'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.
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