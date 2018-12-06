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VDK, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti

Vergi Denetim Kurulu, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti
06 Aralık 2018 18:30
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VDK, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, internet sitesinden açıklama yaparak, Vergi Müfettiş Yardımcılığı Meslek Giriş Sınavının iptal edildiğini duyurdu. Başkanlık 4 ay öncede, başvuruların haklarının saklı olduğunu belirterek, sınavı ertelediğini duyurmuştu

DUYURU

11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Vergi Müfettiş Yardımcılığı Meslek Giriş Sınavı iptal edilmiştir.

Duyurulur.
Memurlar.Net
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