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VDK, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti
Vergi Denetim Kurulu, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, internet sitesinden açıklama yaparak, Vergi Müfettiş Yardımcılığı Meslek Giriş Sınavının iptal edildiğini duyurdu. Başkanlık 4 ay öncede, başvuruların haklarının saklı olduğunu belirterek, sınavı ertelediğini duyurmuştu
DUYURU
11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Vergi Müfettiş Yardımcılığı Meslek Giriş Sınavı iptal edilmiştir.
Duyurulur.
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