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KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada yargılanan sanıklardan 5'i, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından toplam 9 yıl 4 ay 15 gün ila 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
06 Aralık 2018 18:38
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KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada yargılanan sanıklardan 5'ine, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından toplam 9 yıl 4 ay 15 gün ila 10 yıl 5 arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Mangal, Fatma Bilgili, Havva Nur Utkucu ve İrfan Sepetçi'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıl 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanıklardan Birsen Bilgin'i, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Ayrıca mahkeme, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ceza alan sanıkları, çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak, işe atandıktan sonra aldıkları maaşın iki katı adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Esma K. ve Hülya A.'nın da beraatine karar verildi.

- İddianame

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.
Anadolu Ajansı
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