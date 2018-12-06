Bitlis'te polislerden köy çocuklarına kitap

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen Genç Umutlar Projesi kapsamında, 5 köy okulundaki bin öğrenciye kitap dağıtıldı.

İlçedeki çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzaklaştırılması, kötü alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında köy okullarındaki öğrencilere temel eserler ve Türk klasiklerinden kitaplar hediye edildi.

Yoncabaşı Ortaokulunu ziyaret eden polisler, öğrencilerle yakından ilgilenerek, yanlarında getirdikleri kitapları çocuklara hediye etti.

Kitap dağıtımına katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Polislerimiz bazen evlerde çocuklarımızı ziyaret ediyor bazen de gençlere resim, bağlama ve benzeri kursları veriyor. Dolayısıyla sizler ve bizler ne kadar çok hayatın içindeysek, onlar bizden bir adım önde hayatın içindeler." dedi.

Komiser Yardımcısı Ayşe Gizem Buyuran da proje kapsamında 5 köy okulundaki bin öğrenciye kitap dağıttıklarını, çocukların mutlu olduğunu söyledi.

7. sınıf öğrencisi Zeynep Aygün "Polis ablalarımız ve ağabeylerimiz bizlere kitap verdiler. Biz bu kitapları okuduktan sonra arkadaşlarımızla değiştireceğiz. Bize destek oldukları için onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.