1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine soracak

AK Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklanması beklenirken, yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık'tan sonra milletvekillerini gruplar halinde toplayarak, Yıldırım'dan boşalacak koltuğa kimin oturacağını istişare edecek.
06 Aralık 2018 19:33
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine soracak

Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının ilan edilmesinin ardından, istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Yıldırım'ın istifa etmemesi durumunda, milletvekilliği ve Meclis başkanlığı görevini 31 Mart'a kadar sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Binali Yıldırım'ın buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yıldırım'ın, adaylığının ilan edilmesinin ardından istifa edeceği belirtildi. Bu durumda Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI 22 YA DA 23 ARALIKTA İLAN EDİLECEK

Meclis'te 21 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından, Binali Yıldırım'ın adaylığının 22 veya 23 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beklemeden, yeni meclis başkanının kim olacağı konusunu 23 Aralık'tan sonra milletvekilleriyle yapacağı istişare toplantısında değerlendireceği belirtildi. Bu kapsamda Erdoğan ve Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan AK Parti'de, Binali Yıldırım'dan sonra boşalacak Meclis başkanlığı koltuğu için sürpriz isimler gündeme gelmeye başladı. Grup Başkanı ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, güçlü adaylar olarak değerlendirildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,833 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gümüşhane'de havalimanı inşaatı sürüyor
06 Aralık 2018 20:13		 CHP'li ilçe teşkilatından toplu istifa
06 Aralık 2018 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete hapis cezası
06 Aralık 2018 19:39		 TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
06 Aralık 2018 19:30
CHP ilçe başkanlığına saldıran şüpheli CHP'li çıktı!
06 Aralık 2018 19:24		 Mersin Valiliğinden tatil iddialarına yalanlama
06 Aralık 2018 19:03
Yeni askerlik sisteminde sona yaklaşıldı
06 Aralık 2018 18:47		 TBMM Başkanı Yıldırım: FETÖ'cüler Közkaman gibidir
06 Aralık 2018 17:59
CHP, 212 belediye başkan adayını açıkladı. Tam liste
06 Aralık 2018 17:20		 CHP'den Almanya ziyareti açıklaması
06 Aralık 2018 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
CHP, 212 belediye başkan adayını açıkladı. Tam liste
Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 8
çocukken çizdiğimiz gülen yüzlü güneş 2
uyku ilacı kullanmak 1
gelinim mutfakta 4
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
diş macununu altından sıkmak 2
dünya ahiret bacım 4
joffrey lauvergne 1
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 1
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 2
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam