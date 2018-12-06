iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı

Apple iOS 12.1 sürümünün ardından iOS 12.1.1 sürümü ile karşımızda. Uzun süren bir beta sürecinin ardından resmi olarak dağıtımına başlanan güncelleme ile birlikte birçok önemli iyileştirme sunuluyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise iPhone XR modelini ilgilendiriyor.

Yaklaşık 1.5 aylık bir beta sürecinden sonra yayınlanan iOS 12.1.1 ile birlikte iPhone XR için Haptic Touch adı verilen yeni bir özellik kullanıma sunuluyor. Bildiğiniz üzere 3D Touch desteği olmayan iPhone XR, bu özellik sayesinde bildirimleri önizleyebilecek.

Diğer taraftan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM desteği sunulan güncelleme ile birlikte FaceTime içinde kullanıcı deneyimini iyileştiren bir güncelleme söz konusu.

FaceTime arama sırasında oldukça zor bir hale getirilen ön ve arka kamera arasında geçiş yapma artık tek bir dokunuşla gerçekleştirilebilecek. Ayrıca FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalayabileceksiniz.