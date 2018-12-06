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Askeri kamuflaj giyen kadın terörü protesto etti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Feride Demir askeri kamuflaj giyerek yaptığı yürüyüşle teröre tepkisini dile getirdi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde askeri kamuflaj giyen bir kadın, tek başına yürüyüş yaparak terör örgütlerine tepkisini dile getirdi.
Ceylanpınar'da yaşayan 45 yaşındaki Feride Demir, ilçe merkezinde askeri kamuflaj giyerek, elindeki Türk bayrağıyla, "Teröre lanet, tek Türkiye" sloganı atarak yürüdü.
Çevredeki vatandaşlar ve esnaf da Demir'e alkışla destek verdi.
Demir, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütünlüğü için çok sayıda şehit verildiğini söyledi.
Terörü yürüyerek protesto etmek istediğini dile getiren Demir, "Hem terörü lanetliyorum hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya destek veriyorum. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Şehit polis ve askerlerimize Allah rahmet eylesin. Feride Demir olarak terörden korkmuyorum. Herkes vatanına sahip çıkmalıdır." diye konuştu.
Demir, daha sonra şehitler için de dua etti.
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