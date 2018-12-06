1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, tamamlanan onarım çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
06 Aralık 2018 20:01
Yazdır
Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, tamamlanan onarım çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği tarafından, otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde kullanım ömrü dolan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynaşlı-Abant kavşakları arası 23 kilometrelik güzergahtaki bakım ve şerit çizgi çalışmasının da bitirilmesinin ardından, Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki yön tabelaları kaldırıldı.

Çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da ulaşıma kapatılan otoyol, polis ve karayolları ekiplerinin kontrolünde 19 günün ardından saat 19.45'de tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 538 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de kar sürücüleri üzdü, çocukları sevindirdi
06 Aralık 2018 19:43		 Edirneliler'den çok onlar ilgi gösteriyor
05 Aralık 2018 21:28
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
05 Aralık 2018 17:55		 Bolu'dan geçen herkes bu dev heykeli görecek
05 Aralık 2018 17:19
Sarıçam ormanlarında kartpostallık şölen
04 Aralık 2018 23:31		 Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
04 Aralık 2018 23:12
Sarıkamış beyaza büründü
04 Aralık 2018 23:07		 68 yıllık hayal gerçek oluyor, sona gelindi
04 Aralık 2018 20:58
İzmir'de trafik kazası: 2 yunus polisi yaralı
04 Aralık 2018 20:36		 Şanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
04 Aralık 2018 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
CHP, 212 belediye başkan adayını açıkladı. Tam liste
Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 8
çocukken çizdiğimiz gülen yüzlü güneş 2
uyku ilacı kullanmak 1
gelinim mutfakta 4
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
diş macununu altından sıkmak 2
dünya ahiret bacım 4
joffrey lauvergne 1
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 1
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 2
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam