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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
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