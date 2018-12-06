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Rize'de hastanede tedavi gören mahkum firar etti
Rize'de tedavi için hastaneye götürülen mahkum firar etti.
Rize'de tedavi için hastaneye götürülen mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere L Tipi Açık Cezaevi'nde, rahatsızlandığını söyleyen mahkum Halil U. (32), infaz koruma memurlarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Halil U, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti.
Polis ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
Hail U'nun cezaevinde "dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek, suç eşyasının satın alınması" suçlarından yattığı öğrenildi.
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