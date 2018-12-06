1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu

İzmir'deki Karataş Anadolu Lisesi'nin kantinini işleten M.Y., iddiaya göre, dışarıdan yiyecek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 11'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'yi, tartaklamak istedi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.Y. de, öğrencinin ailesinin okula gelip kendisini tartakladığını ileri sürdü.
06 Aralık 2018 20:47
Yazdır
Okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu

Karataş Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olan E.Ç., geçen hafta Perşembe günü, iddiaya göre, okul dışından yiyecek getirdiği gerekçesiyle kendisine müdahale eden kantin işletmecisi M.Y. ile tartıştı.

Tartışma sırasında kantinci M.Y., öğrenciyi tartaklamak istedi. Hastaneden darp raporu alan ve omuz bölgesinde ekimoz olduğu tespit edilen E.Ç.'nin ailesi, polise giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Bu arada, E.Ç.'nin ailesinin okula gidip tartakladığı öne sürülen M.Y. ise liseden ayrılıp, bir daha dönmedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. M.Y. ifadesinde, öğrencinin aile üyelerinin 10 kişiyle okula gelip kendisini tartakladığını, korktuğu için saklandığını söyledi.

Kendisi de öğrencinin yakınlarından şikayetçi olan M.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 17,002 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
73 yıllık okul bugün bilişimci yetiştiriyor
06 Aralık 2018 23:08		 Öğrenciler sınıfta model uçak yapmayı öğreniyor
05 Aralık 2018 22:13
Öğretmenler okul duvarlarına resim yaptı
05 Aralık 2018 21:48		 Paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın etti
05 Aralık 2018 20:47
VAR, okul turnuvasına da girdi
05 Aralık 2018 17:04		 Adıyaman'da okullara tablet dağıtımları başladı
04 Aralık 2018 20:08
Engelli öğrencinin sınıfına sürünerek çıktığı iddiası
03 Aralık 2018 21:31		 Duvarlarında çatlaklar oluşan okul yıkılacak
03 Aralık 2018 19:18
Okulda şehit oldu, okula adı verildi
01 Aralık 2018 18:33		 Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukları sevindirdi
29 Kasım 2018 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak salep 5
ahmet düverioğlu 1
elif elmas 1
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
michael scofield 1
elalem ne der 1
blue bells 2
sgkrehberi.com 1
kolbeinn sigthorsson 2
masterchef 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam