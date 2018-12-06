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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş'la görüşecek
Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile daha sonra ise Mansur Yavaş ile görüşeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin cumartesi günü olacağını belirten Fırat, Mansur Yavaş ile yapılacak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile daha sonra ise Mansur Yavaş ile görüşeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin cumartesi günü olacağını belirten Fırat, Mansur Yavaş ile yapılacak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. Hande Fırat şu bilgileri paylaştı:
Hem İYİ Parti hem de CHP bu işbirliğinin bu hafta başına kadar netleşeceğini söylüyor. Cumartesi günü Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi bekleniyor. Özellikle CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgiler bu yönde.
En merak edilen isimlerden birisi Mansur Yavaş da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.
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