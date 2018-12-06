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Bakan Pekcan AA Editör Masası'na konuk olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
06 Aralık 2018 21:07
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Bakan Pekcan AA Editör Masası'na konuk olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Pekcan, 7 Aralık Cuma günü saat 10.30'da başlayacak toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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