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Bakan Pekcan AA Editör Masası'na konuk olacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Pekcan, 7 Aralık Cuma günü saat 10.30'da başlayacak toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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