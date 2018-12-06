|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'li Tanal, Meclis kürsüsünde limon sıktı!
TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak, "vatandaşların limon gibi sıkıldığını" iddia etti.
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.
- Kürsüde limon sıktı
TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak, "vatandaşların limon gibi sıkıldığını" iddia etti.
Daha önce takılan doğal gaz sayacından 300 lira güvence bedeli alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi sayaçları yenileme gerekçesiyle 427 lira güvence bedeli istediğini belirten Tanal, doğal gaz sayacı nedeniyle güvence bedeli alınmasının yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, vatandaşlardan bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurarak haklarını araması çağrısını yaptı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin yasalaşmasından sonra birleşimi, bütçe görüşmeleri için 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.
Bu haber 10,266 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI