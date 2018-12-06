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CHP'li Tanal, Meclis kürsüsünde limon sıktı!

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak, "vatandaşların limon gibi sıkıldığını" iddia etti.
06 Aralık 2018 21:42
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CHP'li Tanal, Meclis kürsüsünde limon sıktı!

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

- Kürsüde limon sıktı

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak, "vatandaşların limon gibi sıkıldığını" iddia etti.

Daha önce takılan doğal gaz sayacından 300 lira güvence bedeli alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi sayaçları yenileme gerekçesiyle 427 lira güvence bedeli istediğini belirten Tanal, doğal gaz sayacı nedeniyle güvence bedeli alınmasının yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, vatandaşlardan bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurarak haklarını araması çağrısını yaptı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin yasalaşmasından sonra birleşimi, bütçe görüşmeleri için 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.
İhlas Haber Ajansı
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