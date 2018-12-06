1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşu kavgasını ayıran 1'i polis 2 kişi yaralandı

Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, mahkemece tutuklandı.
06 Aralık 2018 21:47
Yazdır
Komşu kavgasını ayıran 1'i polis 2 kişi yaralandı

Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi S.K. (51), gürültü yaptığı gerekçesiyle R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmanda oturan A.K. (61), R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından yaklaşık 8 santim yaralandı. Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru da bıçakla dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezindeki sorgusu tamamlanan R.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.U. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,572 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hem kazaya sebebiyet verdi, hem zabıtalara saldırdı
06 Aralık 2018 23:27		 Otomobilin çarptığı eczacı kadın hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 22:32
Rize'de hastanede tedavi gören mahkum firar etti
06 Aralık 2018 20:37		 İnternetten tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı
06 Aralık 2018 19:15
Kastamonu'daki vahşetin sanıkları hakim karşısında
06 Aralık 2018 17:19		 Cenaze dönüşü kaza: 17 yaralı
06 Aralık 2018 17:12
Sahte pasaport çetesine operasyon: 43 kişi gözaltına alındı
06 Aralık 2018 16:38		 Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
06 Aralık 2018 16:11
Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı
06 Aralık 2018 15:43		 Üsküdar'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
06 Aralık 2018 14:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sohbet ve tanışma 2
microoop 1
david rivers 1
zorunda mıyım 1
Colonel Hans Landa 2
elif elmas 1
trendyol 4
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
münhasır 1
yaralı-bir-öykü 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam