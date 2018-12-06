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Komşu kavgasını ayıran 1'i polis 2 kişi yaralandı
Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi S.K. (51), gürültü yaptığı gerekçesiyle R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmanda oturan A.K. (61), R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından yaklaşık 8 santim yaralandı. Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru da bıçakla dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gazi Polis Merkezindeki sorgusu tamamlanan R.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.U. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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