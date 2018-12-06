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Emniyetten 'okul geçidi görevlisi' açıklaması

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, "okul geçidi görevlisi" konusuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.
06 Aralık 2018 21:57
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Emniyetten 'okul geçidi görevlisi' açıklaması

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, "okul geçidi görevlisi" konusuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de öğrencilerimizin trafik konularında bilgilendirilmesi ve sorumluluk üstlenmeleri adına eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında 06 Aralık Perşembe günü Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz 'Okul Geçidi Görevlisi Projesi' çalışması esnasında ilimizde ilköğretim okulu 25 öğrencimiz, gönüllü 13 velimiz ve 9 öğretmenimize okulların önlerinde bulunan yaya geçitlerinde öğrencilerimizin daha rahat ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla görseller yardımı ile bilgilendirme yapılmıştır.

Eğitim faaliyeti esnasında öğrencilerimize herhangi bir trafik cezası yazma yetkisinden bahsedilmemiş; yanlarında mutlaka sorumlu öğretmenleri veya velileri ile birlikte görev yapmaları gerektiği anlatılarak, sadece 'dur-geç' ikazlarına uymayan sürücülerin olması durumunda bu konuda sertifika almış öğretmenleri veya velileri ile birlikte tutacakları tutanakların ilgili trafik birimine bildirilmesi aktarılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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