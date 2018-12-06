Gasp sanığı polise 16'şar yıl 3'er ay hapis

ESKİŞEHİR'de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförü silah zoru ile kaçırıp,307 bin lirayı gasp eden trafik polisi Enver B. (40) ile kayınbiraderi Yasin P. (35) yargılandıkları mahkemece 16'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Muhittin Yıldız (32) ise beraat etti.

Olay, 18 Haziran tarihinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi geldi. Bu kişi, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver B. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Yıldız'ı Kütahya'da yakaladı. Enver B. ile Yasin P. tutuklandı, Muhittin Yılmaz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Enver B., Yasin P. ile tutuksuz sanık Muhittin Yıldız bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen

polis memuru Enver B., "Birçok bankaya borçlarım vardı. Buna mecbur kaldım. Paraların bir kısmıyla borçlarımı kapattım" dedi.

Mahkeme heyeti , Enver B. ile kayınbiraderi Yasin P.'ye gasp suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma uçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 16'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Muhittin Yıldız'ın ise beraatına karar verdi.