1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.
06 Aralık 2018 22:47
Yazdır
Suriye sınırında bir terörist yakalandı

- Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Sınır hattındaki Altıntepe Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu M.C.H. Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen M.C.H, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,159 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 4 askeri personel tutuklandı
06 Aralık 2018 23:22		 Akıncı Üssü davasında 'katalog evliliği' itirafı
06 Aralık 2018 21:17
Pilotların da olduğu 152 sanık hakim karşısına çıktı
06 Aralık 2018 20:27		 Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2018 20:09
Sahte kimlik taşıyan FETÖ zanlısı yakalandı
06 Aralık 2018 19:55		 Ankara'da 142 kişinin yargılanmasına devam edildi
06 Aralık 2018 19:12
Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
06 Aralık 2018 18:44		 KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası
06 Aralık 2018 18:38
FETÖ'nün sözde 'Şanlıurfa il imamı' ve eşi tutuklandı
06 Aralık 2018 18:35		 Hakkari'de terör operasyonu
06 Aralık 2018 17:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sohbet ve tanışma 2
microoop 1
david rivers 1
zorunda mıyım 1
Colonel Hans Landa 2
elif elmas 1
trendyol 4
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
münhasır 1
yaralı-bir-öykü 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam