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Bitki çaylarını kaynatmayın, demleyerek için

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda düzenlenen sağlık semineri büyük ilgi gördü.
06 Aralık 2018 23:03
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Bitki çaylarını kaynatmayın, demleyerek için

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda düzenlenen sağlık semineri büyük ilgi gördü. Uzmanlar, toplantıda bitki çaylarının kaynatılmaması, demlenerek içilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Altınoluk Mahallesi'de Antandros Derneği tarafından Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler Altınoluk MYO öğrencilerinden Derya Kara Öncel, Arif Em ve Şener Uzan'ın katılımı ile "Anadolu'da Halk İlaçları ve Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler" konulu seminer düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert, "Kazdağı gibi endemik bitkilerin olduğu böylesine zengin bir doğada yaşadığımız için çok şanslıyız. Tabii bu bitkileri hem kullanırken hem de toplarken çok dikkatli olmalıyız. Eğitim alanında da şanslıyız. Çünkü bölgemizde bu alanda MYO hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) gibi kuruluşlar var. Bugün ise MYO öğrencileri konuğumuz oldu. Kendilerine ve MYO müdürü Doç. Dr. Selami Selvi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuk öğrenciler, "Tıbbi aromatik bitkilere ilgi duyanların sayısından son yıllarda büyük artış oldu. Artık herkes doğal olana yöneliyor. Bölgemizde çok kullanılan kantaron çiçeğinden bitki çayı ve yağının yapımı konusu ise çok önemli. Depresyona karşı kullanılan kantaron çayının antidepresanlarla birlikte asla kullanılmaması gerekiyor. Ayrıca kantaron yağı sürülerek güneşe asla çıkılmaması gerekiyor" dediler.

Bitkilerin ekili ve kurutulmuş örneklerinin de tanıtıldığı seminerde, özellikle bölgede yetişen bitkiler ve uygulamalar konusunda bilgiler verildi. Lavanta, papatya, biberiye, kantaron, adaçayı gibi çayları içerken birçok bitkiden karışım yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek, "Tüm bitiler yüzde yüz zararsız değildir, yan etkileri olabilir. Aldığımız ilaçlar varsa bitkilerle etkileşimi olabileceği için daha dikkatli olunmalı. Rahatsızlığımızın mutlaka doktor tarafından tesbiti yapılmalı. Bitki çayları kaynatılmamalı, demlenerek içilmeli" şeklinde uyarıda bulundular.

Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert seminer sonunda katılımcılara teşekkür belgesi vererek, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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