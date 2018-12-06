73 yıllık okul bugün bilişimci yetiştiriyor

Balıkesir Kurtdereli Ticaret Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, dijital dünyada yerini almak için eğitim alıyor.

73 yıllık geçmişe sahip olan Kurtdereli Ticaret Meslek Lisesi, günün şartlarına uygun eğitim anlayışıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Okulun Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri hayallerindeki mesleğe adım atacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğretmen Yusuf Çetiner mesleki yeterliğe sahip, ahlaklı öğrencileri geleceğe hazırladıklarını ifade etti. Öğretmen Yusuf Çetiner, "1945 yılında açılan okulumuz 1965 yılında şimdiki binasına geçti. Biz de 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bilişim Teknolojileri Alanı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başladık. Geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Amacımız Balıkesir iline mesleki yeterliliğe sahip, iş disiplinine sahip, kolektif çalışmayı becerebilen öğrenciler yetiştirebilmek. Öğrencilerimiz serbest meslek, kamu ve özel kurumlarda bilgisayarın olduğu her alanda çalışabilirler. Bilişim teknolojileri kullanımı 20'nci yüzyılda özellikle son 10 yılda artan bir ivmeyle kullanımı devam ediyor. Bu artıştan biz de nasipleniyoruz. Ülkemizde de bilişim alanında çeşitli gelişmeler mevcut. Bilişim teknolojileri bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklayarak iletmek ve işlemek için kullanılan donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır. Biz burada web tasarımı ve programlama alanında işlem yapıyoruz. Hangi dersleri işliyoruz? Web tasarım programlama, ofis programları kodlama, grafik tasarım gibi çeşitli yelpazede farklı derslerimiz var. Elbette ki bilgisayar teknolojileri çok geniş bir yelpazede. Biz bunların web tasarımı ve programlama kısmında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. Ama ara sıra bunların dışına da çıkıp çeşitli kurslarla öğrencilerimizi bu yelpazedeki farklı alanlarda eğitmeye çalışıyoruz. Amacımız Balıkesir ili için mesleki yeterliğe sahip, iş disiplinine sahip, kolektif çalışmayı bilen, ahlaklı öğrenciler yetiştirmek. Burada çeşitli projelerimiz var. Bunlarla ilgili başvurusunu yaptığımız projeler ve onaylarını bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler seçtikleri bölümden memnun

Bilişim Teknolojisi Alanı öğrencileri de bu bölümde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bilişim sınıfı 11'inci sınıf öğrencisi Mükerrem Batı, "Şu anda grafik dersindeyiz. Bu bölüm okulumuzdaki en iyi bölümlerden birisi bence buydu ve bana çok şey katacağını düşündüm. Burada web tasarım dersinde kod yazıyoruz, site kurmayı öğreniyoruz, kendi sitemizi yapabiliyoruz. Bunun yanında grafik dersimiz var. Grafik dersinde de animasyon, fotoshop öğreniyoruz. Üniversitede de aynı bölüm olur ama benim hedefim daha yüksek. Üniversitede psikoloji bölümünü istiyorum. O olmazsa kendi bölümümle ilgili bir yerlere gidebilirim" dedi.

Gülnanur Gürler, "Burada web tasarımı dersleri görüyoruz. 11'inci sınıfım. Bölüm derslerimizde web tasarımı dışında grafik, animasyon gibi derslerimiz de var, veri tabanı da görüyoruz. Ben bu bölüme isteyerek geldim. Üniversitede de bu bölümü okumak istiyorum. Bu bölümün bana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde teknoloji geriye gitmiyor, sürekli ileriye gidiyor. O yüzden bu bölümü seviyorum" şeklinde konuştu.

Efe Mezarcı ise, "Küçüklüğümden beri bilişim, bilgisayarla uğraştığım için bu bölümü seçtim. Meslek Lisesinde olduğum için pişman değilim. Bölümümün yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer bölümü seçmek isteyen olursa onlara tavsiye ediyorum. Bölümde geçen sene C-Sharp uygulaması gördük. Bu sene htmr, html web sitesi kodlamaları görüyoruz. Onun yanında grafik tasarım, fotoshop gibi uygulamalar da görüyoruz. Üniversitede bilişim ile ilgili bir bölüm düşünüyorum. Fakat meslek lisesinin yetersiz olduğunu da düşünüyorum. Meslek lisesinde bizim bölümümüz sayısal, sayısal derslerin daha çok alınmasını istiyorum" dedi.