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Buzdolabı patladı, yangın evi kül etti

Ankara'da üç katlı binada bulunan dairede buzdolabından çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi.
06 Aralık 2018 23:37
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Buzdolabı patladı, yangın evi kül etti

Ankara'da üç katlı binada bulunan dairede çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'ya bağlı Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak'ta İran uyruklu ailenin yaşadığı apartmanın birinci katında buzdolabından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, aile sakinleri yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede yaşayan aile, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen İranlı aileden anne ve çocuğuna olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bu arada yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde mahsur kalan küçük yaşta bir çocuk ile diğer vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın evde büyük çapta hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı
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